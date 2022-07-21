Автодорога Гарагаджы-Мирзаджафарли-Моллагюлляр реконструирована

Автодорога Гарагаджы-Мирзаджафарли-Моллагюлляр протяженностью 8 км, отходящая на 46-го км автодороги Мингячевир-Бахрамтепе республиканского значения, реконструирована в соответствии с IV техническим уровнем.

Автодорога Гарагаджы-Мирзаджафарли-Моллагюлляр протяженностью 8 км, отходящая от 46-го км автодороги Мингячевир-Бахрамтепе республиканского значения, реконструирована в соответствии с IV техническим уровнем.

Об этом Report сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана.

Согласно информации, в рамках реализации проекта были проведены работы по расширению дорожного полотна до 10 метров, земляные, насыпные и формовочные работы, проложено новое дорожное полотно. Двухполосная дорога будет включать проезжую часть шириной 6 метров и обочины шириной 2 метра в каждом направлении.

Было проведено строительство дренажных труб различного диаметра, бетонных кюветов, а также восстановление существующих дренажных труб там, где это необходимо, для орошения сельскохозяйственных полей.

На дороге проведены работы по укладке нового двухслойного асфальтобетонного покрытия толщиной 12 сантиметров.