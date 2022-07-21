О нас

Автодорога Гарагаджы-Мирзаджафарли-Моллагюлляр реконструирована

Автодорога Гарагаджы-Мирзаджафарли-Моллагюлляр реконструирована Автодорога Гарагаджы-Мирзаджафарли-Моллагюлляр протяженностью 8 км, отходящая на 46-го км автодороги Мингячевир-Бахрамтепе республиканского значения, реконструирована в соответствии с IV техническим уровнем.
Инфраструктура
21 июля 2022 г. 12:53
Автодорога Гарагаджы-Мирзаджафарли-Моллагюлляр реконструирована

Автодорога Гарагаджы-Мирзаджафарли-Моллагюлляр протяженностью 8 км, отходящая от 46-го км автодороги Мингячевир-Бахрамтепе республиканского значения, реконструирована в соответствии с IV техническим уровнем.

Об этом Report сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана.

Согласно информации, в рамках реализации проекта были проведены работы по расширению дорожного полотна до 10 метров, земляные, насыпные и формовочные работы, проложено новое дорожное полотно. Двухполосная дорога будет включать проезжую часть шириной 6 метров и обочины шириной 2 метра в каждом направлении.

Было проведено строительство дренажных труб различного диаметра, бетонных кюветов, а также восстановление существующих дренажных труб там, где это необходимо, для орошения сельскохозяйственных полей.

На дороге проведены работы по укладке нового двухслойного асфальтобетонного покрытия толщиной 12 сантиметров.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Qarağacı-Mirzəcəfərli-Mollagüllər avtomobil yolu yenidən inşa olunub

Другие новости из категории

Utair увеличил до двух в неделю число рейсов из Сургута в Баку
Utair увеличил до двух в неделю число рейсов из Сургута в Баку
21 июля 2022 г. 12:02
Часть дороги Баку-Шамахы-Евлах закрыта на ремонт
Часть дороги Баку-Шамахы-Евлах закрыта на ремонт
21 июля 2022 г. 10:52
Число купивших в Турции жилье граждан Азербайджана выросло на 18%
Число купивших в Турции жилье граждан Азербайджана выросло на 18%
21 июля 2022 г. 10:03
Российская авиакомпания увеличивает частоту рейсов по маршруту Новосибирск-Баку
Российская авиакомпания увеличивает частоту рейсов по маршруту Новосибирск-Баку
21 июля 2022 г. 09:26
Обсуждено участие американских инвесторов в Бакинском порту
ФотоОбсуждено участие американских инвесторов в Бакинском порту
20 июля 2022 г. 18:21
AZAL покупает 4 авиалайнера Boeing 787-8 Dreamliner
ФотоAZAL покупает 4 авиалайнера Boeing 787-8 Dreamliner
20 июля 2022 г. 18:20
Отремонтирован участок автодороги Баку - госграница с Грузией
ФотоОтремонтирован участок автодороги Баку - госграница с Грузией
20 июля 2022 г. 17:19
В поселке Рамана повысят уровень безопасности пешеходов
В поселке Рамана повысят уровень безопасности пешеходов
20 июля 2022 г. 17:16
В Грузию будут привлечены дополнительные грузы из Туркменистана
В Грузию будут привлечены дополнительные грузы из Туркменистана
20 июля 2022 г. 14:46
Эксперт: Азербайджан уже имеет свою уникальную модель развития
Эксперт: Азербайджан уже имеет свою уникальную модель развития
20 июля 2022 г. 14:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi