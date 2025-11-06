Автодорога Горадиз–Зангилан–Агбенд строится в соответствии с новейшими технологиями

Один из туннелей на автомобильной дороге Горадиз–Зангилан–Агбенд уже полностью готов, и все строительные работы ведутся в соответствии с новейшими технологиями.

Как сообщает корреспондент Report из Зангилана, об этом журналистам заявил представитель Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Зияддин Гасанов.

По его словам, строительство автомобильной дороги Горадиз–Зангилан–Агбенд выполнено на 95%: "Проект реализуется по первой технической категории, его общая протяженность составляет 123,6 километра. Из них 78,5 километра дороги состоят из шести полос движения, а 45,1 километра - из четырех. Ширина проезжей части достигает 14 и 21 метра, а ширина земляного полотна - 21,5 и 29,5 метра".

Гасанов также отметил, что на дороге построено три туннеля общей длиной 12 километров. Все строительные работы в них завершены, сейчас проводится этап асфальтирования.