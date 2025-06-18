Автодорога Гиркан-Даштатюк-Билясар восстанавливается после оползня

На территории Лянкяранского района начались восстановительные работы на разрушенном в результате оползня участке 3,5-5,5 км автомобильной дороги Гиркан-Даштатюк-Билясар, берущей начало от автодороги М3 Алят-Астара-госграница с Ираном.

На территории Лянкяранского района начались восстановительные работы на разрушенном в результате оползня участке 3,5-5,5 км автомобильной дороги Гиркан-Даштатюк-Билясар, берущей начало от автодороги М3 Алят-Астара-госграница с Ираном.

Об этом Report сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА).

Сообщается, что в рамках восстановления, помимо обновления дорожного покрытия, предусмотрена установка 250 свай, строительство подпорной стены длиной 540 метров и бетонных кюветов протяженностью 2500 метров.