​Автодорога Гандаб-граница России реконструируется

Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ Начата реконструкция 133-192-километрового участка (Гандаб-граница России) автомобильной дороги Баку-Губа-государственная граница России. Как сообщили Report в пресс-службе ОАО "Азеравтойол", общая протяженность четырехполосной дороги (по 2 полосы в каждом направлении) 1-й технической категории равна 59,5 км, ширина разделительной полосы 5 м, покрытие асфальтобетонное.

Отметим, что ширина основания дороги составит 28 м, полос движения - 3,75 м, проезжей части в одном направлении - 7,5 м. Расчетная скорость движения - 120 км/ч. Проект предусматривает строительство 23 разноуровневых дорожных развязок и мостов, 27 переходов.

В настоящее время на территории проводятся земельные работы, строится основание дороги. Кроме того, начато строительство переходов и мостов.