Автодорога Баку-Шамахы-Евлах закрывается на ремонт

Завтра с 06:00 до 19:00 16 августа в связи с ремонтными работами движение автотранспортных средств на участке 20.32-23.22 км автомобильной дороги Баку-Шамахы-Евлах будет полностью ограничено.

Завтра с 06:00 до 19:00 16 августа в связи с ремонтными работами движение автотранспортных средств на участке 20.32-23.22 км автомобильной дороги Баку-Шамахы-Евлах будет полностью ограничено.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

"Водителей просят с пониманием отнестись к проводимым работам, использовать альтернативные пути, соответствующие направлениям их движения в течение указанного периода времени", - говорится в заявлении агентства.