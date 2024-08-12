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Автодорога Баку-Шамахы-Евлах закрывается на ремонт

Автодорога Баку-Шамахы-Евлах закрывается на ремонт Завтра с 06:00 до 19:00 16 августа в связи с ремонтными работами движение автотранспортных средств на участке 20.32-23.22 км автомобильной дороги Баку-Шамахы-Евлах будет полностью ограничено.
Инфраструктура
12 августа 2024 г. 15:06
Автодорога Баку-Шамахы-Евлах закрывается на ремонт

Завтра с 06:00 до 19:00 16 августа в связи с ремонтными работами движение автотранспортных средств на участке 20.32-23.22 км автомобильной дороги Баку-Шамахы-Евлах будет полностью ограничено.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

"Водителей просят с пониманием отнестись к проводимым работам, использовать альтернативные пути, соответствующие направлениям их движения в течение указанного периода времени", - говорится в заявлении агентства.

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Версия на азербайджанском языке Bakı-Şamaxı-Yevlax avtomobil yolunda təmir işləri aparılacaq

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