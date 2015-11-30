​Автобусы по маршруту м/ст "28 мая" - Бакинский аэропорт будут работать круглосуточно

Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ ООО BakuBus запустило новые экспресс-автобусы по маршруту м/ст "28 мая" - Международный аэропорт имени Гейдара Алиева.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-секретаря ООО Нуриду Аллахярову, экспресс-автобусы будут работать круглосуточно: "Автобусы будут отъезжать от м/ст "28 мая" каждый час. Время поездки до пункта назначения - 30 минут".

Стоимость проезда по данному маршруту в одном направлении составляет 1,3 манатов. Оплата принимается только посредством проездной карты.

Отметим, что по маршруту м/ст "28 мая" - Международный аэропорт имени Гейдара Алиева будут курсировать автобусы Neoplan, произведенные немецкой компанией MAN. Вместимость автобуса - 48 пассажиров, стоячие места не предусмотрены. Пассажирам предоставляется услуга интернета, мини-кухня, мини-туалет и двойной багажный отсек.