Автобусы из Сумгайыта, Хырдалана и Масазыра в Баку будут ездить по специальной полосе
Инфраструктура
- 24 октября, 2025
- 11:16
Для обеспечения комфортного и беспрепятственного движения автобусов, следующих в Баку из городов Сумгайыт и Хырдалан, а также из поселка Масазыр, от Масазырского круга организована специальная полоса движения.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA).
По специальной полосе курсируют 130 автобусов по 10 маршрутам 650 раз, этими автобусами перевозятся около 40 000 пассажиров.
Ежедневно в столицу из города Хырдалан и поселка Масазыр въезжает около 170 тысяч пассажиров.
