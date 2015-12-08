​Автобусы Бакинского международного автовокзала будут отслеживаться с помощью системы контроля

Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ С сегодняшнего дня начата установка оборудования GPS на автобусы Бакинского международного автовокзала, занимающиеся междугородними и международными пассажироперевозками.

Как сообщили Report в Центре интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ), система в режиме реального времени передает информацию о местонахождении, скорости, расходе топлива транспортного средства в Диспетчерский центр.

С помощью этой системы будет также проводиться оценка водительских способностей. В то же время, после завершения установки GPS-системы, пассажиры смогут получать информацию о времени прибытия автобусов на сайте Бакинского международного автовокзала (www.bbak.az).