 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Автобусы Бакинского международного автовокзала будут отслеживаться с помощью системы контроля

    На автобусы, занимающиеся междугородними и международными пассажироперевозками, устанавливается GPS-оборудование

    Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ С сегодняшнего дня начата установка оборудования GPS на автобусы Бакинского международного автовокзала, занимающиеся междугородними и международными пассажироперевозками.

    Как сообщили Report в Центре интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ), система в режиме реального времени передает информацию о местонахождении, скорости, расходе топлива транспортного средства в Диспетчерский центр.

    С помощью этой системы будет также проводиться оценка водительских способностей. В то же время, после завершения установки GPS-системы, пассажиры смогут получать информацию о времени прибытия автобусов на сайте Бакинского международного автовокзала (www.bbak.az). 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость так же доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi