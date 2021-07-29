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Автобусы №92 переведут на BakıKart

Автобусы №92 переведут на BakıKart С завтрашнего дня проезд в автобусах, следующих по маршрутной линии №92 (поселок Бинагади - м/ст "Мемар Аджами"), будет оплачиваться посредством BakıKart.
Инфраструктура
29 июля 2021 г. 16:07
Автобусы №92 переведут на BakıKart

С завтрашнего дня проезд в автобусах, следующих по маршрутной линии №92 (поселок Бинагади - м/ст "Мемар Аджами"), будет оплачиваться посредством BakıKart.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Бакинское транспортное агентство.

Согласно информации, для удобства пассажиров по маршруту автобуса в расположенных по нижеуказанным адресам маркетах установлены POS-терминалы для пополнения баланса BakıKart:

- Кольцевая, пос. Бинагади. (Бинагадинский район);

- 4-й квартал, пос. Баладжары (Бинагадинский район);

- Асеф Зейналлы 1/1 (Бинагадинский район);

- Ул. Хагани, пос. Баладжары (Бинагадинский район);

- Ул. Ахмеда Гасымова (Бинагадинский район);

- Ул. Яхьи Гусейнова 16 (Бинагадинский район);

- Ул. Рашида Исмаилова 56 (Бинагадинский район);

- Ул. Асифа Магеррамова 1 (Насиминский район);

- Ул. Асифа Магеррамова 76А (Насиминский район).

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Версия на азербайджанском языке Bakıda 92 nömrəli marşrut xəttində ödəniş “BakıKart”la olacaq

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