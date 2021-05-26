Автобусы №49 в Баку переходят на BakıKart

Об этом говорится в заявлении Бакинского транспортного агентства

С завтрашнего дня в автобусах, курсирующих по маршрутной линии №49 (м/с "28 Мая" (сад С.Вургуна) – поселок Сабунчу (ул. Г.Мусабекова)) проезд будет оплачиваться посредством BakıKart.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Бакинского транспортного агентства.

Отмечается, что 58% автобусов маршрутной сети столицы интегрированы в систему безналичной оплаты. В настоящее время услугами системы безналичной оплаты ежедневно пользуются около 780 тыс. пассажиров (42% от общего числа пассажиров).