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Автобусы №133 в Баку переходят на BakıKart

Автобусы №133 в Баку переходят на BakıKart С 1 июня в автобусах, следующих по маршруту № 133 (поселок Бинагади-м/с Гянджлик), проезд будет оплачиваться посредством BakıKart.
Инфраструктура
31 мая 2021 г. 16:25
Автобусы №133 в Баку переходят на BakıKart

С 1 июня в автобусах, следующих по маршруту № 133 (поселок Бинагади-м/с Гянджлик), проезд будет оплачиваться посредством BakıKart.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Бакинского транспортного агентства.

Для пополнения баланса BakıKart в Бинагадинском районе в маркетах OBA установлены POS-терминалы в маркетах на ул. Гюльмамеда Рамазанова, Мяркяз Бинагади, Бинагади 2-ая промысловая, Новханинской дороге, ул. Саттар Бахлулзаде 55C, ул. Наджафа Нариманова, 19, ул. А. Гусейнова, проспекте Азадлыг, 104, Масуд Давудоглу, 32 и проспекте Азадлыг возле BSM.

Отмечается, что 58% автобусов маршрутной сети столицы интегрированы в систему безналичной оплаты. В настоящее время услугами системы безналичной оплаты ежедневно пользуются около 780 тыс. пассажиров (42% от общего числа пассажиров).

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Версия на азербайджанском языке Bakıda daha bir müntəzəm marşrut xəttində ödəniş “BakıKart”la olacaq

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