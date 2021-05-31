Автобусы №133 в Баку переходят на BakıKart

С 1 июня в автобусах, следующих по маршруту № 133 (поселок Бинагади-м/с Гянджлик), проезд будет оплачиваться посредством BakıKart.

С 1 июня в автобусах, следующих по маршруту № 133 (поселок Бинагади-м/с Гянджлик), проезд будет оплачиваться посредством BakıKart.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Бакинского транспортного агентства.

Для пополнения баланса BakıKart в Бинагадинском районе в маркетах OBA установлены POS-терминалы в маркетах на ул. Гюльмамеда Рамазанова, Мяркяз Бинагади, Бинагади 2-ая промысловая, Новханинской дороге, ул. Саттар Бахлулзаде 55C, ул. Наджафа Нариманова, 19, ул. А. Гусейнова, проспекте Азадлыг, 104, Масуд Давудоглу, 32 и проспекте Азадлыг возле BSM.

Отмечается, что 58% автобусов маршрутной сети столицы интегрированы в систему безналичной оплаты. В настоящее время услугами системы безналичной оплаты ежедневно пользуются около 780 тыс. пассажиров (42% от общего числа пассажиров).