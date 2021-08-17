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Aвтобусы №130 переходят на безналичную оплату 

Aвтобусы №130 переходят на безналичную оплату  C завтрашнего дня маршрутная линия №130 (Бакинский международный автовокзальный комплекс - поселок Локбатан) интегрируется в систему BakıKart.
Инфраструктура
17 августа 2021 г. 15:19
Aвтобусы №130 переходят на безналичную оплату 

C завтрашнего дня маршрутная линия №130 (Бакинский международный автовокзальный комплекс - поселок Локбатан) интегрируется в систему BakıKart.

Об этом Report сообщили в Бакинском транспортном агентстве.

Для удобства пассажиров в маркетах "OBA" вдоль маршрута по указанным ниже адресам установлены POS-терминалы для пополнения баланса BakıKart:

- Ул. Интигама Алиева, проезд 15/94 (поселок Локбатан)

- Ул. Алима Шабиева (поселок Локбатан)

- Ул. Сеймура Оруджева (поселок Локбатан)

- Ул. 28 Мая (поселок Локбатан)

- Ул. Гамида Султанова, 97b (поселок Ходжасан)

- Ул. Руслана Аллахвердиева, переулок 11 278 (поселок Ходжасан)

- Ул. Рашида Исмаилова, 56, Биляджарский круг.

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