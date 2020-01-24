Автобусы по трем маршрутам в Баку переходят на карточную систему

Автобусы по трем маршрутным линиям в Баку переходят на карточную систему оплаты.

Как сообщает Report, об этом в эфире радиостанции AVTO FM отметил официальный представитель Бакинского транспортного агентства Вугар Мамедзаде.

По его словам, в ближайшие дни карточную систему оплаты применят в автобусах, курсирующих по маршрутным линиям 67 (в направлении Нариманово - Баладжары), 77 (в направлении Ичеришехер - Ени Ясамал), 26 (в направлении Кешля - проспект Азадлыг).

На данный момент в Баку к карточной системе оплаты перешли автобусы по 30 маршрутным линиям.