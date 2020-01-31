Автобусы еще по одному маршруту в Баку переходят на BakıKart

​Автобусы еще по одному маршруту в Баку переходят на BakıKart

31 января, 2020 11:13

https://report.az/storage/news/df32e612b004d0726a4b57d7e2257a82/970e4f94-38b4-450c-b504-6bb2609ae982_292.jpg Автобусы по маршрутной линии 77 с 5 февраля переходят на карточную систему оплаты. Об этом сообщает Report со ссылкой на Бакинское транспортное агентство. БТА продолжает работу по переходу к безналичной платежной системе других регулярных маршрутов.

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