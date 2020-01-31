​Автобусы еще по одному маршруту в Баку переходят на BakıKart

Автобусы по маршрутной линии 77 с 5 февраля переходят на карточную систему оплаты.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Бакинское транспортное агентство.
БТА продолжает работу по переходу к безналичной платежной системе других регулярных маршрутов.
Автобусы по маршрутной линии 77 с 5 февраля переходят на карточную систему оплаты.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Бакинское транспортное агентство.
БТА продолжает работу по переходу к безналичной платежной системе других регулярных маршрутов.
Эта новость также доступна на других языках: