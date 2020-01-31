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Автобусы еще по одному маршруту в Баку переходят на BakıKart

​Автобусы еще по одному маршруту в Баку переходят на BakıKart

Автобусы по маршрутной линии 77 с 5 февраля переходят на карточную систему оплаты.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Бакинское транспортное агентство.

БТА продолжает работу по переходу к безналичной платежной системе других регулярных маршрутов.

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