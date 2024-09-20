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Австрия заинтересована в грузоперевозках по ж/д Баку–Тбилиси–Карс

Австрия заинтересована в грузоперевозках по ж/д Баку–Тбилиси–Карс 18:51
Инфраструктура
20 сентября 2024 г. 19:28
Австрия заинтересована в грузоперевозках по ж/д Баку–Тбилиси–Карс

Австрийские федеральные железные дороги заинтересованы в грузоперевозках по железнодорожному маршруту Баку-Тбилиси-Карс (БТК).

Как сообщает Report со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД), об этом было заявлено на трехсторонней встрече с участием председателя АЖД Ровшанв Рустамова, генерального директора и председателя совета директоров государственной железной дороги TCDD Taşımacılık Уфука Ялчина и главы отдела Австрийских федеральных железных дорог по связям со странами Евразии и грузовым перевозкам Энико Гьёрфи.

"На встрече также обсуждалось расширение сотрудничества в сфере грузоперевозок по железной дороге, в том числе, важность увеличения перевозок грузов из Китая в Европу и в обратном направлении по Среднему коридору", - отмечается в информации.

Кроме того, стороны подчеркнули, что Евразийский транспортный маршрут будет способствовать диверсификации маршрутов грузоперевозок, создание ассоциации и развитие южного крыла Среднего коридора, обеспечат эффективные, быстрые и безопасные грузоперевозки в направлении Китай-Центральная Азия–Европа и обратно.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAvstriya "Bakı–Tbilisi–Qars"la yüklərin daşınmasında maraqlıdır

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