Австрия заинтересована в грузоперевозках по ж/д Баку–Тбилиси–Карс

18:51

Австрийские федеральные железные дороги заинтересованы в грузоперевозках по железнодорожному маршруту Баку-Тбилиси-Карс (БТК).

Как сообщает Report со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД), об этом было заявлено на трехсторонней встрече с участием председателя АЖД Ровшанв Рустамова, генерального директора и председателя совета директоров государственной железной дороги TCDD Taşımacılık Уфука Ялчина и главы отдела Австрийских федеральных железных дорог по связям со странами Евразии и грузовым перевозкам Энико Гьёрфи.

"На встрече также обсуждалось расширение сотрудничества в сфере грузоперевозок по железной дороге, в том числе, важность увеличения перевозок грузов из Китая в Европу и в обратном направлении по Среднему коридору", - отмечается в информации.

Кроме того, стороны подчеркнули, что Евразийский транспортный маршрут будет способствовать диверсификации маршрутов грузоперевозок, создание ассоциации и развитие южного крыла Среднего коридора, обеспечат эффективные, быстрые и безопасные грузоперевозки в направлении Китай-Центральная Азия–Европа и обратно.