Австрия в апреле приступает к отправке грузов по маршруту Баку-Карс

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Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ В Баку и Гяндже будут построены два новых железнодорожных депо.

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Джавид Гурбанов.

По его словам, заказано четыре новых поезда Stadler: "Два из этих поездов будут доставлены в страну в этом году, а два других в следующем".

Он отметил, что в рамках проекта транспортного коридора "Север-Юг" внесут изменения в Лянкяранскую железнодорожную линию: "Мы постараемся начать строительство 164-километровой дороги в Иране. Разумеется, состоится специальный визит под председательством министра экономики Шахина Мустафаева. После этого мы постараемся ускорить скорость движения поездов в направлении Балакяна".

Гурбанов также отметил, что с апреля этого года Австрия приступает к отправке грузов по маршруту Баку-Тбилиси-Карс: "Более 500 контейнеров перевезено по БTK по сегодняшний день. Контейнерный оборот между Турцией и Китаем составляет 500 тыс. Китай и страны Центральной Азии заинтересованы в этой линии. Кроме того, Австрия начнет перевозку грузов в Казахстан со второй недели апреля".