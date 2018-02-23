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    Австрия и Азербайджан расширят экономические связи

    Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ В ЗАО "Азербайджанские железные дороги" состоялась встреча с делегацией во главе с генеральным секретарем министерства транспорта, инноваций и технологий Австрии Андреасом Райхардтом.

    Как сообщает Report, председатель Азербайджанских железных дорог Джавид Гурбанов дал подробную информацию о реформах в АЖД, Международному транскаспийскому транспортному маршруту, транспортным коридорам Север-Юг, Юг-Запад и железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс (БТК).

    Гурбанов отметил, что в рамках бизнес-форума "Стратегическое партнерство 1520: Центральная Европа", прошедшем в Вене 20-22 февраля, он провел ряд плодотворных встреч с австрийскими коллегами, председателем парламентской группы Австрия-Азербайджан.

    А.Райхардт сказал, что в последние годы азербайджано-австрийские отношения, в том числе в экономической сфере, интенсивно расширяются.

    На встрече присутствовали посол Австрии в Азербайджане Аксель Вех и посол Азербайджана в Австрии Галиб Исрафилов.

    Стороны договорились о дальнейшем расширении двустороннего сотрудничества.

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