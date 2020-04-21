Россия возобновит авиасообщение с Грузией

Россия надеется в ближайшее время решить вопрос о восстановлении авиасообщения с Грузией.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил во вторник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе круглого стола с представителями Фонда публичной дипломатии имени А. М. Горчакова, который проходит в формате видеоконференции.

"К сожалению, сейчас пока заморожено авиасообщение. Надеюсь, что в ближайшее время мы сможем эту проблему решить", - сказал он.

"Для нас главное, чтобы не раздувалась русофобская кампания в Тбилиси, эксцессы которой были во время проведения Всемирной ассамблеи православия. Они, конечно, заставили нас серьезно задуматься над проблемой безопасности россиян. Хотя потом грузинская сторона уверяла, что безопасность будет обеспечиваться, все-таки уже сейчас мы находимся в ситуации, когда авиасообщение заморожено", - добавил министр.

Напомним, что по указу президента РФ, российским авиакомпаниям с 8 июля 2019 года временно запрещено осуществлять воздушные перевозки в Грузию. С этой же даты вступило в силу решение Минтранса РФ о приостановке полетов грузинских авиакомпаний в Россию. Российские власти пошли на этот шаг после того, как 20 июня того же года несколько тысяч человек устроили в Тбилиси у здания парламента антироссийский митинг. Поводом для массовой акции стало участие депутата Госдумы Сергея Гаврилова и других делегатов из России в работе Межпарламентской ассамблеи православия, которая была организована принимающей стороной в стенах грузинского парламента.