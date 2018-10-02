Авиасообщение из Сочи в Баку откроется в следующем месяце

Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ С 3 ноября авиакомпания "Уральские авиалинии" начинает полеты по маршруту Сочи-Баку-Сочи.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, прямые рейсы будут выполняться каждую субботу на современных и комфортабельных самолетах Airbus А320.

Самолет вылетает из Сочи в 18:30, прилетает в Баку в 21:20. Вылет из Баку запланирован в 22:20, прилет в Сочи в 23:15.

Минимальный тариф с учетом всех сборов от 8 154 рублей в одну сторону (примерно 210-220 манатов).