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    Авиарейсы из Баку выполнялись с опозданием

    Отмечаются задержки авиарейсов AZAL и других зарубежных авиакомпаний

    Баку. 3 июля. REPORT.AZ/ Проблемы с электроснабжением в Азербайджане вызвали задержки авиарейсов, выполняемых из Международного аэропорта Гейдар Алиев.

    Как сообщает Report со ссылкой на flightradar24, зафиксированы задержки рейсов Баку-Нахчыван и Баку-Берлин "Азербайджанских авиалиний" (AZAL), Баку-Стамбул (Buta Airways), Баку-Стамбул (Turkish Airlines), Баку-Киев (Украинские международные авиалинии), Баку-Москва (UTair) и Баку-Манама (Gulf Air).

    Тем не менее, руководитель пресс-службы ЗАО "Азербайджанские авиалинии" Паша Касаманский сообщил Report, что задержек полетов не отмечалось.

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