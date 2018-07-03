Авиарейсы из Баку выполнялись с опозданием

Баку. 3 июля. REPORT.AZ/ Проблемы с электроснабжением в Азербайджане вызвали задержки авиарейсов, выполняемых из Международного аэропорта Гейдар Алиев.

Как сообщает Report со ссылкой на flightradar24, зафиксированы задержки рейсов Баку-Нахчыван и Баку-Берлин "Азербайджанских авиалиний" (AZAL), Баку-Стамбул (Buta Airways), Баку-Стамбул (Turkish Airlines), Баку-Киев (Украинские международные авиалинии), Баку-Москва (UTair) и Баку-Манама (Gulf Air).

Тем не менее, руководитель пресс-службы ЗАО "Азербайджанские авиалинии" Паша Касаманский сообщил Report, что задержек полетов не отмечалось.