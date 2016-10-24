Авиарейсы Баку-Тебриз и Баку-Мешхед отменены

Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ С сегодняшнего дня иранская авиакомпания Ata Airlines на 10 дней приостановила рейсы Баку-Тебриз-Баку и Баку-Мешхед-Баку.

Как сообщили Report из Ata Airlines, по техническим причинам были отложены запланированный сегодня на 14:15 рейс Баку-Тебриз (№I3 5417) и на 14:45 рейс Баку-Мешхед (№I3 5434). Уплаченные пассажирами деньги за приобретенные билеты были возвращены.

В авиакомпании сказали, что каких-либо проблем в направлении лайнеров Баку-Тегеран-Баку нет и все полеты осуществляются в прежнем порядке.

Отметим, что полеты по всем указанным маршрутам осуществляются авиакомпанией два раза в неделю (I и IV) на лайнерах Airbus A320. Цена билета в направлении Тегерана и Тебриза в один конец начинается от 165 манатов, а туда и обратно - от 265 манатов. В стоимость билета входят багаж в 25 кг, 5 кг ручного багажа и еда.