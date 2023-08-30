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Авиарейсы Баку-Тбилиси выполнены с задержкой из-за погодных условий

Авиарейсы Баку-Тбилиси выполнены с задержкой из-за погодных условий В связи с неблагоприятными погодными условиями, сложившимися в Тбилиси со вчерашнего дня, были задержаны рейсы J2-9237 авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) и J2-9225 "Buta Airways", входящей в состав AZAL, по маршруту Баку-Тбилиси.
Инфраструктура
30 августа 2023 г. 09:33
Авиарейсы Баку-Тбилиси выполнены с задержкой из-за погодных условий

В связи с неблагоприятными погодными условиями, сложившимися в Тбилиси со вчерашнего дня, были задержаны рейсы J2-9237 авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) и J2-9225 "Buta Airways", входящей в состав AZAL, по маршруту Баку-Тбилиси.

Об этом Report сообщает со ссылкой на AZAL.

По информации, после улучшения погодных условий в городе пассажиры обоих рейсов вылетели в Тбилиси.

По правилам авиакомпании, пассажирам задержанных рейсов были предоставлены необходимые удобства, включая напитки и питание.

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Версия на азербайджанском языке Bakı-Tbilisi aviareysləri hava şəraitinə görə gecikmə ilə yerinə yetirilib

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