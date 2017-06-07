Авиарейс Трабзон-Баку откроется на следующей неделе

Баку. 7 июня. REPORT.AZ/ С 17 июня начнутся полеты по маршруту Трабзон-Баку-Трабзон.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, полеты будет выполнять турецкая авиакомпания Onur Air.

Вылет из Трабзона в Баку будет осуществляться в 01:00 по местному времени, из Баку в Трабзон - в 04:00 по местному времени.

Представитель одной из туристических компаний Турции Кадыр Байдур сообщил, что Баку выгоден в качестве транзитного пункта для полетов в Россию, а также в тюркские государства: "Через Баку можно выполнять полеты в 38 городов, в том числе в страны к востоку от Турции".