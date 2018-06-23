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    Авиарейс Тбилиси-Баку задерживается

    Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ Сегодняшний авиарейс Тбилиси-Баку задерживается.

    Как сообщает Report, в Баку все еще не прибыл самолет авиакомпании Buta Airways, который выполнял рейс J2 9224 и должен был быть в столице в 11:50 по местному времени.

    Ожидающим в аэропорту не сообщается о причинах задержки.

    Пресс-секретарь ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) Паша Кесемански заявил Report, что самолет задерживается из-за проблем с регистрацией билетов: "Проблема не связана с AZAL, потому что это общий вопрос. Для устранения проблемы предпринимаются необходимые шаги".

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