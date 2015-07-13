Авиарейс Стамбул-Баку отложен

Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ Запланированный на сегодня на 13:35 авиарейс Стамбул-Баку "Турецких авиалиний" из аэропорта Ататюрка отложен.

Как сообщили Report в главном офисе "Турецких авиалиний", причиной этому стали возникшие в рейсе проблемы.

Пассажиры, которые приобрели билет на данный авиарейс, вылетят очередным рейсом в 17:35.

Отметим, что отложенный рейс планировалось осуществить на "Boeing-737". В связи с этим отложен также рейс Баку-Стамбул, запланированный на 14:35.