 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Авиарейс Стамбул-Баку отложен

    Отложенный рейс планировалось осуществить на Boeing-737

    Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ Запланированный на сегодня на 13:35 авиарейс Стамбул-Баку "Турецких авиалиний" из аэропорта Ататюрка отложен.

    Как сообщили Report в главном офисе "Турецких авиалиний", причиной этому стали возникшие в рейсе проблемы. 

    Пассажиры, которые приобрели билет на данный авиарейс, вылетят очередным рейсом в 17:35. 

    Отметим, что отложенный рейс планировалось осуществить на "Boeing-737". В связи с этим отложен также рейс Баку-Стамбул, запланированный на 14:35. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi