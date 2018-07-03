Авиарейс Гянджа-Стамбул задержался на 40 минут

Баку. 3 июля. REPORT.AZ/ Предстоящий сегодня к вылету в 08:20 авиарейс №0338 Гянджа-Стамбул авиакомпании "Турецкие авиалинии" (Türk Hava Yolları) задержался на 40 минут.

Как сообщает западное бюро Report, причина связана с проблемой в подаче электроэнергии в стране.

По той же причине на 12 часов задержались авиарейс Баку-Москва, а вслед за ним Москва-Гянджа авиакомпании Buta Airways.

На данный момент ведутся работы по устранению проблем.

Кроме того, проблема возникла и в движении пассажирского поезда, следующего по маршруту Агстафа-Баку.

Из-за отсутствия электричества кондиционеры в вагонах не работали, что вызвало дискомфорт среди некоторых пассажиров. Были запущены резервные энергоблоки и поезд продолжил путь.