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    Авиарейс Гянджа-Стамбул задержался на 40 минут

    Баку. 3 июля. REPORT.AZ/ Предстоящий сегодня к вылету в 08:20 авиарейс №0338 Гянджа-Стамбул авиакомпании "Турецкие авиалинии" (Türk Hava Yolları)  задержался на 40 минут.  

    Как сообщает западное бюро Report, причина связана с проблемой в подаче электроэнергии в стране.

    По той же причине на 12 часов задержались авиарейс Баку-Москва, а вслед за ним Москва-Гянджа авиакомпании Buta Airways.  

    На данный момент ведутся работы по устранению проблем. 

    Кроме того, проблема возникла и в движении пассажирского поезда, следующего по маршруту Агстафа-Баку. 

    Из-за отсутствия электричества кондиционеры в вагонах не работали, что вызвало дискомфорт среди некоторых пассажиров. Были запущены резервные энергоблоки и поезд продолжил путь. 

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