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    ​Авиарейс Баку-Стамбул отменен

    Это связано с незаполнением самолета

    Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ / ЗАО "Азербайджанские Авиалинии" (AZAL) отменили сегодня назначенный на 17:35 авиарейс по маршруту Баку-Стамбул.

    Пресс-секретарь AZAL Паша Кесеменски сообщил Report, что отмена рейса связана с незаполнением самолета.

    "Согласно общим правилам, пассажирам отмененного рейса предлагается полететь альтернативными маршрутами", - добавил П.Кесеменски.

    Отметим, что авиарейсы из Баку в Стамбул выполняются ежедневно. Очередной рейс будет осуществлен в 20:45. 

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