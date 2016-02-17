​Авиарейс Баку-Стамбул отменен

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ / ЗАО "Азербайджанские Авиалинии" (AZAL) отменили сегодня назначенный на 17:35 авиарейс по маршруту Баку-Стамбул.

Пресс-секретарь AZAL Паша Кесеменски сообщил Report, что отмена рейса связана с незаполнением самолета.

"Согласно общим правилам, пассажирам отмененного рейса предлагается полететь альтернативными маршрутами", - добавил П.Кесеменски.

Отметим, что авиарейсы из Баку в Стамбул выполняются ежедневно. Очередной рейс будет осуществлен в 20:45.