Авиарейс Баку-Стамбул отложен

Баку. 25 июня. REPORT.AZ/ Запланированный на сегодня на 21:30 авиарейс Баку-Стамбул "Турецких авиалиний" отложен.

Как сообщили Report в главном офисе "Турецких авиалиний", причиной этого стали возникшие в самолете технические неполадки.

Пассажирам, которые приобрели билет на данный авиарейс, компания предоставит дополнительную информацию. При желании пассажиры будут отправлены в Стамбул следующим рейсом, или же их билет будет возвращен.

Отметим, что отложенный рейс планировалось осуществить на "Boeing-737".