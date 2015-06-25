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    Авиарейс Баку-Стамбул отложен

    Рейс принадлежал Турецким авиалиниям

    Баку. 25 июня. REPORT.AZ/ Запланированный на сегодня на 21:30 авиарейс Баку-Стамбул "Турецких авиалиний" отложен.

    Как сообщили Report в главном офисе "Турецких авиалиний", причиной этого стали возникшие в самолете технические неполадки.

    Пассажирам, которые приобрели билет на данный авиарейс, компания предоставит дополнительную информацию. При желании  пассажиры будут отправлены в Стамбул следующим рейсом, или же их билет будет возвращен.

    Отметим, что отложенный рейс планировалось осуществить на "Boeing-737".

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