Авиарейс Баку-Лондон отложен

Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ Запланированный на сегодня авиарейс, который должен был вылететь в 20:50 из Международного аэропорта имени Гейдара Алиева в лондонский аэропорт Heathrow, отложен.

Как сообщили Report в авиакомпании British Airways, сегодняшний рейс отменен в связи с тем, что самолет должен пройти технический осмотр.

В компании заявили, что авиарейс перенесен на завтра на то же время, однако все пассажиры должны заранее связаться с компанией и пройти регистрацию на завтрашний рейс.