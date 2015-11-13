Авиарейс Баку-Франкфурт отложен

Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ Немецкая авиакомпания Lufthansa вынуждена была отложить сегодняшний авиарейс Франкфурт-Баку-Франкфурт из-за забастовки пилотов. Об этом сообщили Report в представительстве авиакомпании в Баку.

Однако отмечено, что сегодня последний день забастовки пилотов: "Пассажиры, которые не смогли полететь сегодняшним рейсом, могут забронировать билеты на авиарейсы других авиакомпаний. Однако желающие могут подождать и полететь завтрашним рейсом Lufthansa, потому что сегодня последний день забастовки пилотов. С завтрашнего дня авиарейсы возобновятся".

Отметим, что самолеты вылетают из Баку во Франкфурт по понедельникам, средам, пятницам и субботам в 04:45, из Франкфурта в Баку - по вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям в 13:45 (по германскому времени).

Сейчас забастовки пилотов продолжаются в аэропортах Франкфурта, Мюнхена и Дюссельдорфа. Компания вынуждена была отложить 929 авиарейсов.