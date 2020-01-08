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Казахстанским авиакомпаниям рекомендовали воздержаться от полетов над Ираном

Авиакомпаниям Казахстана рекомендовали не летать над Ираном

Казахстанским авиакомпаниям рекомендовано воздержаться от полетов над воздушным пространством Ирана.

Об этом сообщает Report со ссылкой на казахстанские СМИ.

«Из-за сложившейся ситуации прорабатывается вопрос выполнения указанных полетов через альтернативные воздушные трассы в облет воздушного пространства Ирана по согласованию с навигационными службами соответствующих стран. В настоящее время через воздушное пространство Ирана выполняют регулярные перевозки два казахстанских авиаперевозчика – «Эйр Астана» и SCAT», - указывается в сообщении.

Авиакомпания «Эйр Астана» выполняет полеты по направлениям Нур-Султан – Дубай (5 раз в неделю) и Алматы – Дубай (10 раз в неделю) через воздушное пространство Ирана.

Авиакомпания SCAT выполняет два регулярных рейса по направлениям из Алматы в Медину и Джидду (по 1 разу в неделю) и два нерегулярных рейса Алматы - Шарм Эль-Шейх и Шымкент – Шарм Эль-Шейх через воздушное пространство Ирана.

Также авиакомпании ОАЭ – Fly Dubai (Дубай - Нур-Султан - 5 рейсов в неделю, Дубай - Алматы – 7 рейсов в неделю), Etihad (Абу-Даби - Нур-Султан – 2 рейса в неделю), Air Arabia (Шарджа - Алматы - 5 рейсов в неделю) осуществляют регулярные полеты (всего 19 рейсов в неделю) через воздушное пространство Ирана в Казахстан. Иранская авиакомпания Mahan Air выполняет регулярные полеты по маршруту Тегеран – Алматы.

Ранее авиакомпания Air Astana приняла решение об изменении маршрута следования из Алматы и Нур-Султана в Дубай, исключив полеты над воздушным пространством Ирака и Ирана.

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