Казахстанским авиакомпаниям рекомендовали воздержаться от полетов над Ираном

Казахстанским авиакомпаниям рекомендовано воздержаться от полетов над воздушным пространством Ирана.

Об этом сообщает Report со ссылкой на казахстанские СМИ.

«Из-за сложившейся ситуации прорабатывается вопрос выполнения указанных полетов через альтернативные воздушные трассы в облет воздушного пространства Ирана по согласованию с навигационными службами соответствующих стран. В настоящее время через воздушное пространство Ирана выполняют регулярные перевозки два казахстанских авиаперевозчика – «Эйр Астана» и SCAT», - указывается в сообщении.

Авиакомпания «Эйр Астана» выполняет полеты по направлениям Нур-Султан – Дубай (5 раз в неделю) и Алматы – Дубай (10 раз в неделю) через воздушное пространство Ирана.

Авиакомпания SCAT выполняет два регулярных рейса по направлениям из Алматы в Медину и Джидду (по 1 разу в неделю) и два нерегулярных рейса Алматы - Шарм Эль-Шейх и Шымкент – Шарм Эль-Шейх через воздушное пространство Ирана.

Также авиакомпании ОАЭ – Fly Dubai (Дубай - Нур-Султан - 5 рейсов в неделю, Дубай - Алматы – 7 рейсов в неделю), Etihad (Абу-Даби - Нур-Султан – 2 рейса в неделю), Air Arabia (Шарджа - Алматы - 5 рейсов в неделю) осуществляют регулярные полеты (всего 19 рейсов в неделю) через воздушное пространство Ирана в Казахстан. Иранская авиакомпания Mahan Air выполняет регулярные полеты по маршруту Тегеран – Алматы.

Ранее авиакомпания Air Astana приняла решение об изменении маршрута следования из Алматы и Нур-Султана в Дубай, исключив полеты над воздушным пространством Ирака и Ирана.