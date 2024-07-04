Авиакомпаниям Европы придется повысить цены из-за расходов на декарбонизацию

Европейским авиакомпаниям придется повысить цены на билеты, чтобы покрыть расходы на снижение вредных выбросов.

Европейским авиакомпаниям придется повысить цены на билеты, чтобы покрыть расходы на снижение вредных выбросов.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил Financial Times глава International Consolidated Airlines Group S.A. (IAG) Луис Гальего.

По его словам, переход на более экологичное, но более дорогое топливо окажет большое влияние на отрасль и заставит некоторых людей отказаться от перелетов.

Европейские авиакомпании могут стать менее конкурентоспособными из-за жестких целей по достижению нулевого чистого показателя выбросов (net zero) в ЕС, предполагающих в том числе доведение доли экологичного топлива в авиаиндустрии до 6% к 2030 году.

"Мы согласны с декарбонизацией, но я думаю, что нужно проводить ее равномерно во всем мире, чтобы не ставить под угрозу европейскую авиацию", - отметил в связи с этим Гальего.

Экологически чистое авиационное топливо (SAF) производится из целого ряда неископаемых ресурсов - от пищевого масла до сельскохозяйственных культур. Выбросы от его использования могут быть на 70% ниже, чем от традиционного авиатоплива.

Однако объемы его выпуска очень малы, что обусловливает его дороговизну по сравнению с обычным авиатопливом. В прошлом году на экологичное авиатопливо приходилось менее 1% потребления в отрасли.

IAG, куда входят British Airways, Iberia, Aer Lingus, Level и Vueling, в 2023 году использовала 12% мирового SAF.

Гальего также указывает на снижение бесплатных квот на выбросы для авиакомпаний, что повышает расходы на покупку таких квот в рамках единого механизма ЕС.

Германская Lufthansa в июне одной из первых в отрасли объявила о введении наценок на билеты для покрытия затрат на более экологичное топливо и декарбонизацию. Со следующего года они составят от 1-го до 72-х евро на билет.