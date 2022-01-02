Авиакомпания SkyUp приостанавливает рейсы Запорожье-Баку

Украинская авиакомпания SkyUp приостанавливает выполнение рейсов Запорожье-Баку-Запорожье.

Украинская авиакомпания SkyUp приостанавливает выполнение рейсов Запорожье-Баку-Запорожье.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, причина в том, что Госавиаслужба отозвала у SkyUp лицензии на полеты в трех городах, в том числе в Запорожье.

В приказе директора Госавиаслужбы указано, что авиакомпания сама обратилась в службу. Таким образом, лоукостер решила отказаться от права вылетать из Киева, Харькова, Львова, Одессы и Запорожья.

Авиакомпания больше не сможет выполнять рейсы из Международного аэропорта Запорожье в Запорожье-Баку-Запорожье (частота: два раза в неделю), Запорожье-Стамбул-Запорожье (частота: четыре раза в неделю). Причина отмены рейсов не разглашается.

В конце 2020 года Государственная авиационная служба Украины разрешила SkyUp выполнять полеты из аэропорта Запорожья. После этого рейс Запорожье-Баку выполнялся дважды в неделю.