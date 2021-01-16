Авиакомпания SkyUp изменила правила перевозки ручной клади

Новая опция станет доступной с 20 января для всех билетов, оформленных с этой даты

С 20 января украинский лоукостер SkyUp изменит общую концепцию перевозки ручной клади на своих рейсах для всех новых бронирований с этой даты.

Как передает Report со ссылкой на сообщение авиакомпании, базовая норма увеличится с 7 кг до 9 кг, однако ноутбук, мужскую или женскую сумку, пакет с товарами Duty Free необходимо будет упаковать в один чемодан, тогда как сейчас эти предметы можно провозить сверх нормы отдельно.

По новым правилам, бесплатная норма будет зависеть от типа тарифа. Пассажиры по более дорогим билетам с включенным багажом смогут провозить в салоне самолета дополнительные предметы сверх базовой нормы.

В то же время SkyUp за плату разрешит провозить в салоне самолета ручную кладь сверх бесплатной нормы. Новая опция станет доступной с 20 января для всех билетов, оформленных с этой даты.

В частности, пассажир на регулярных и чартерных рейсах сможет взять дополнительную сумку с габаритами до 55х40х20 см и с весом до 9 кг. По каждому билету можно заказать только один дополнительный чемодан в салон.

Стоимость услуги составит 12 долларов США при оплате заранее на сайте авиакомпании и 25 долларов США при оплате в аэропорту.

Напомним, что SkyUp получила доступ на выполнение рейсов Запорожье - Баку-Запорожье с частотой два раза в неделю и Харьков - Баку - Харьков с частотой также два раза в неделю. Права на эксплуатацию этих маршрутов выдаются на неограниченный срок и вступают в силу с 28 марта 2021 года.

SkyUp Airlines — украинская бюджетная авиакомпания, основанная в 2016 году и начавшая полёты с мая 2018 года. Базируется в международном аэропорту «Борисполь». Основные направления — Ближний Восток, Северная Африка, Европа. Сейчас парк авиакомпании состоит из 11 воздушных судов: 6 среднемагистральных судов типа «Boeing 737-800 NG», 2 среднемагистральных «Boeing 737-700 NG» и 3 среднемагистральных самолётов «Boeing 737-900 ER».