Авиакомпания Silk Way West стала членом Международной ассоциации воздушного транспорта

Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Авиакомпания Silk Way West получила сертификат Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA). Как сообщили Report в компании, вручение сертификата региональным менеджером IATA по Турции, Азербайджану и Туркменистану Фундой Чалышыр главе авиакомпании Silk Way West Камрану Гасымову состоялось в рамках прошедшего в Баку шестой международной конференции Caspian Air Cargo Summit.

Камран Гасымов рассказал участникам конференции о IATA, отметив, что получение членства в организации позволит авиакомпании Silk Way West освоить новые рынки. Статус участника IATA также позволит авиакомпании еще больше заявить о себе на рынке грузовых авиаперевозок.

Отметим, что авиакомпания Silk Way West прошла первый аудит IOSA (Программа аудита эксплуатационной безопасности авиакомпаний Международной ассоциации воздушного транспорта), который действителен до января 2017 года.

Сегодня членами IATA являются 255 авиакомпаний 119 стран. Основные направления деятельности IATA заключаются в обеспечении безопасности полетов, соблюдении нормативных требований и международных пошлин, проведении тренингов. В мире действуют 10 институтов ассоциации, в этих учебных заведениях ежегодно формируются тысячи авиационных специалистов.