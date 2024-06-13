Авиакомпания Silk Way West Airlines успешно осуществила перевозку яков из Кыргызстана в Азербайджан

Silk Way West Airlines, одна из ведущих грузовых авиакомпаний Каспийского и Центрально-Азиатского региона, успешно осуществила перевозку 116 яков из Кыргызстана в Азербайджан. Эта миссия была проведена по запросу Министерства сельского хозяйства Азербайдж

Silk Way West Airlines, одна из ведущих грузовых авиакомпаний Каспийского и Центрально-Азиатского региона, успешно осуществила перевозку 116 яков из Кыргызстана в Азербайджан. Эта миссия была проведена по запросу Министерства сельского хозяйства Азербайджанской Республики с целью содействия программе разведения животных в Кельбаджаре, подчеркивая намерение авиакомпании поддерживать устойчивое развитие сельского хозяйства.

Эти яки, являющиеся важным звеном в сельскохозяйственном биоразнообразии Азербайджана, преодолели более 2000 километров на борту самолета Boeing 747-400F из международного аэропорта Бишкека Манас в аэропорт Гянджи. Для обеспечения самых высоких стандартов перевозки яки были размещены в специально сконструированные клетки, обеспечивающие защиту от травм и стресса. Самолет был оснащен современными системами вентиляции и контроля температуры для поддержания оптимальных условий на протяжении всего полета.

По прибытии яки были бережно перевезены в их новые дома - на пышные пастбища Кельбаджара. Там они внесут свой вклад в местные методы ведения сельского хозяйства и улучшат генетическое разнообразие домашнего скота в регионе.

Silk Way West Airlines имеет многолетний опыт управления сложными операциями по транспортировке животных. В портфолио компании входит безопасная перевозка различных видов животных, таких как альпаки, кенгуру, собаки, лошади и зубры, что демонстрирует ее обширные возможности и приверженность защите животных.

Вугар Мамедов, вице-президент Silk Way West Airlines по странам СНГ и Центральной Азии, выразил гордость по поводу участия компании в этой инициативе. «Для нас большая честь поддерживать устойчивое сельское хозяйство и биоразнообразие посредством профессиональной транспортировки животных. Успешное сотрудничество с Министерством сельского хозяйства демонстрирует нашу причастность к развитию местных экосистем и вкладу в глобальные усилия по устойчивому развитию», - сказал г-н Мамедов.

Этот проект соответствует масштабным целям корпоративной социальной ответственности Silk Way West Airlines, которые включают поддержку экологической устойчивости и помощь в развитии местных сообществ.

Основанная в 2012 году в Баку, в самом сердце Шелкового пути, Silk Way West Airlines ежемесячно выполняет сотни рейсов по всему миру посредством флота, состоящего из 12 специализированных самолетов Boeing 777F, Boeing 747-8F и 747-400F, базирующихся в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

Согласно стремлению к устойчивому развитию и эффективности авиакомпания Silk Way West Airlines планирует к 2030 году обновить свой парк новыми современными самолетами, в числе которых четыре Boeing 777F, два Boeing 777-8F и два Airbus A350F, посредством которых намерена обеспечивать глобальные потребности в логистике.

Авиакомпания предлагает комплексные грузовые перевозки по более чем 40 направлениям мира в Европе, СНГ, на Ближнем Востоке, в Азии и Америке, обеспечивая годовой грузооборот, превышающий 500 000 тонн.