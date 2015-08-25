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    Авиакомпания SCAT повысила тарифы на билеты в Баку

    Авиабилеты компании SCAT повысились на 20%

    Баку. 25 августа. REPORT.AZ/ Казахстанская авиакомпания SCAT подняла на 20% цены авиабилетов на все международные направления в связи с переходом Казахстана к свободно плавающему курсу национальной валюты.

    Как сообщили Report в авиакомпании, решение о повышении тарифов связано со спецификой авиационной отрасли, в которой большинство расходов по обеспечению рейсов, проведению технического обслуживания воздушных судов, переобучению персонала и других затрат погашаются в долларах США.

    "Данная мера не направлена на повышение доходной части компании, так как не может покрыть всех расходов, связанных с нестабильным курсом доллара к тенге. Повышение тарифов на обозначенный процент обеспечивает покрытие некоторой доли расходов, связанных с обеспечением только международных рейсов", - говорится в заявлении компании.

    Отметим, что авиакомпания SCAT осуществляет прямые полеты из Актау в Баку.

    До этого, компания Air Astana также объявила о повышении на 25% тарифов на международные авиаперевозки.

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