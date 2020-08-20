Авиакомпания Red Wings получит 30 невостребованных SSJ

Шесть самолетов будут получены в 2020 году, восемь — в 2021-м, остальные — в 2022 году

Подконтрольная «Ростеху» авиакомпания Red Wings получит 30 из 59 невостребованных Sukhoi Superjet 100 (SSJ).

Как передает Report, об этом сообщили РБК топ-менеджер одной из авиакомпаний—эксплуатантов SSJ и два источника, близких к Объединенной авиастроительной корпорации. Еще 29 лайнеров перейдут «Аэрофлоту», «Азимуту» и «Якутии».

«Ростех» получит 22 из 30 заказанных, но невыкупленных бортов мексиканской авиакомпании Interjet. Корпорация рассчитывает и на самолеты на балансе у авиакомпании. Один самолет стоит около 30 млн долларов США.

Гендиректор корпорации «Иркут» Равиль Хакимов заявлял, что поставки всех 59 лайнеров могут занять два года, до конца 2021-го. Топ-менеджер одной из авиакомпаний считает, что они могут занять три года. Так, шесть самолетов Red Wings получит в 2020 году, восемь — в 2021-м, остальные — в 2022 году. Глава Red Wings Евгений Ключарев сообщил, что авиакомпания получит шесть SSJ в 2020 году.

Напомним, ранее сообщалось, что на базе Red Wings будет создана новая авиакомпания, которая будет использовать самолеты российского производства, в том числе Sukhoi Superjet 100.