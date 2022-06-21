Авиакомпания Qantas отменила ношение масок на рейсах в Великобританию, Италию и США

Крупнейшая австралийская авиакомпания Qantas отменила часть санитарных требований для пассажиров некоторых международных рейсов.
По данным телеканала, с 21 июня 2022 года было отменено требование об обязательном использовании медицинской маски экипажем и пассажирами беспосадочных рейсов, следующих из Брисбена, Перта и Сиднея в Великобританию, Италию и США. "Изменение (эпидемических) требований для ряда международных рейсов - это важный шаг в переходе к жизни с COVID-19, и мы приветствуем это изменение", - указано в служебной записке для персонала Qantas.
Главной причиной отмены требования об обязательном использовании маски в течение всего полета авиаперевозчик называет "отмену аналогичного правила в аэропортах некоторых стран и на международных рейсах части авиакомпаний мира". "Qantas продолжит предлагать маски пассажирам и членам экипажа, которые хотят их использовать,… однако последние исследования доказывают, что риск передачи инфекции внутри салона очень низок", - отмечают в компании.
Также в Qantas указали, что изменения коснутся только пассажиров, вылетающих из страны через аэропорты Брисбена, Перта и Сиднея. Для всех остальных маски по-прежнему будут обязательными на протяжении всего полета.