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Авиакомпания Qantas отменила ношение масок на рейсах в Великобританию, Италию и США

Авиакомпания Qantas отменила ношение масок на рейсах в Великобританию, Италию и США Крупнейшая австралийская авиакомпания Qantas отменила часть санитарных требований для пассажиров некоторых международных рейсов.
Инфраструктура
21 июня 2022 г. 08:37
Авиакомпания Qantas отменила ношение масок на рейсах в Великобританию, Италию и США

Крупнейшая австралийская авиакомпания Qantas отменила часть санитарных требований для пассажиров некоторых международных рейсов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник сообщает телеканал 9News со ссылкой на внутренние документы авиаперевозчика.

По данным телеканала, с 21 июня 2022 года было отменено требование об обязательном использовании медицинской маски экипажем и пассажирами беспосадочных рейсов, следующих из Брисбена, Перта и Сиднея в Великобританию, Италию и США. "Изменение (эпидемических) требований для ряда международных рейсов - это важный шаг в переходе к жизни с COVID-19, и мы приветствуем это изменение", - указано в служебной записке для персонала Qantas.

Главной причиной отмены требования об обязательном использовании маски в течение всего полета авиаперевозчик называет "отмену аналогичного правила в аэропортах некоторых стран и на международных рейсах части авиакомпаний мира". "Qantas продолжит предлагать маски пассажирам и членам экипажа, которые хотят их использовать,… однако последние исследования доказывают, что риск передачи инфекции внутри салона очень низок", - отмечают в компании.

Также в Qantas указали, что изменения коснутся только пассажиров, вылетающих из страны через аэропорты Брисбена, Перта и Сиднея. Для всех остальных маски по-прежнему будут обязательными на протяжении всего полета.

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