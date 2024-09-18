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Авиакомпания Lufthansa временно отменила рейсы в Тель-Авив и Тегеран

Авиакомпания Lufthansa временно отменила рейсы в Тель-Авив и Тегеран Группа авиакомпаний, входящих в Lufthansa Group, приостанавливает авиасообщение с Тель-Авивом и Тегераном до 19 сентября включительно.
Инфраструктура
18 сентября 2024 г. 11:57
Авиакомпания Lufthansa временно отменила рейсы в Тель-Авив и Тегеран

Группа авиакомпаний, входящих в Lufthansa Group, приостанавливает авиасообщение с Тель-Авивом и Тегераном до 19 сентября включительно.

Как передает Report, об этом сообщили в компании.

"В связи с недавним изменением ситуации в области безопасности авиакомпании группы Lufthansa приняли решение немедленно приостановить все рейсы из, а также в Тель-Авив и Тегеран до 19 сентября включительно. В этот период все авиакомпании группы Lufthansa будут обходить воздушное пространство Израиля и Ирана", - заявили в Lufthansa Group.

В группу входят компании Lufthansa Airlines, SWISS, Austrian Airlines, Brussels Airlines и Eurowings.

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