Авиакомпания Lufthansa отменит 1 тыс. рейсов из-за забастовки бортпроводников

Забастовки бортпроводников авиакомпании Lufthansa 12 и 13 марта станут причиной отмены 1 тыс. рейсов.

Забастовки бортпроводников авиакомпании Lufthansa 12 и 13 марта станут причиной отмены 1 тыс. рейсов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство DPA.

По словам представителя перевозчика, наибольшее число вылетов - 600 - будет аннулировано в крупнейшем аэропорту ФРГ - франкфуртском. Аэропорт Мюнхена не сможет обслужить 400 рейсов.

Профсоюз UFO требует увеличить зарплату для 18 тыс. бортпроводников Lufthansa и почти 1 тыс. сотрудников Lufthansa Cityline. Кроме того, UFO хочет добиться для них компенсационной выплаты в связи с инфляцией в размере 3 тыс. евро.

7 и 8 марта в Германии проходила забастовка сотрудников наземных служб Lufthansa. С начала 2024 года забастовки уже обошлись авиаперевозчику примерно в 100 млн евро.

В ФРГ череда забастовок транспортников не прекращается вторую неделю подряд. С 11 по 13 марта - параллельно с бортпроводниками - будут бастовать машинисты.