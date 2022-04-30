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Авиакомпания KLM отменила 56 рейсов на выходных

Авиакомпания KLM отменила 56 рейсов на выходных Нидерландская авиакомпания KLM отменила 56 рейсов на выходных, чтобы аэропорт Схипхол смог справиться с пассажиропотоком.
Инфраструктура
30 апреля 2022 г. 06:59
Авиакомпания KLM отменила 56 рейсов на выходных

Нидерландская авиакомпания KLM отменила 56 рейсов на выходных, чтобы аэропорт Схипхол смог справиться с пассажиропотоком.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Информационное агентство Нидерландов (ANP).

Ранее администрация Схипхола обратилась к авиаперевозчикам с просьбой отменить часть рейсов и закрыть возможность бронирования на 2-8 мая. Эта мера, как пояснили в воздушной гавани, необходима для того, чтобы сократить пассажиропоток и избежать хаоса в весенние каникулы, приходящиеся на конец апреля - начало мая.

По данным ANP, KLM отменила 60 рейсов в пятницу и еще 56 рейсов в выходные. Другие авиакомпании оказались менее сговорчивы. Лишь туристический оператор Corendon согласился перенести два рейса из аэропорта Амстердама в аэропорт Роттердама. Остальные турагентства, обладающие собственным авиапарком, заявили, что не собираются отменять рейсы и портить людям запланированный отдых.

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