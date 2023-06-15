Авиакомпания "ИрАэро" открывает рейсы из Саратова в Баку

С 4 июля 2023 г. авиакомпания "ИрАэро приступает к выполнению полётов по маршруту Баку (Азербайджан) – Саратов – Баку.

С 4 июля 2023 г. авиакомпания "ИрАэро" приступает к выполнению полетов по маршруту Баку – Саратов – Баку.

Как сообщает Report со ссылкой на авиакомпанию, рейсы будут выполняться на самолетах "Суперджет-100" один раз в неделю – по вторникам.

"Ранее мы уже запустили международные рейсы из Саратова в Турцию (Анталию) по четвергам и субботам. Теперь прибавился новый маршрут в столицу Азербайджана. Мы рады расширению сотрудничества с аэропортом Гагарин. Ждём жителей Саратовской области на наших рейсах", – прокомментировал начальник службы организации перевозок "ИрАэро" Александр Макин.

Вылет из Баку по вторникам в 16:55 местного времени, прибытие в Саратов в 19:05. Обратный рейс в 20:20, посадка в столице Азербайджана в 22:55. Цена билета в одну сторону от 15000 рублей.