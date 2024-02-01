О нас

Авиакомпания IndiGo выполнила рейс из Дели в Баку без необходимого разрешения

Авиакомпания IndiGo выполнила рейс из Дели в Баку без необходимого разрешения Пилоты индийской авиакомпании IndiGo Airlines 28 января выполнили рейс 6E 1803 Дели-Баку без соответствующего разрешения Управления воздушным движением (УВД).
Инфраструктура
1 февраля 2024 г. 14:57
Авиакомпания IndiGo выполнила рейс из Дели в Баку без необходимого разрешения

Пилоты индийской авиакомпании IndiGo Airlines 28 января выполнили рейс 6E 1803 Дели-Баку без соответствующего разрешения Управления воздушным движением (УВД).

Как сообщает Report со ссылкой на индийскую прессу, оба пилота воздушного судна временно отстранены до завершения расследования инцидента.

Хотя Управление воздушным движением приняло решение об ожидании, пилоты проигнорировали его и выполнили перелет без разрешения.

В Главном управлении гражданской авиации (DGCA) при Министерстве гражданской авиации Индии заявили, что вопрос будет всесторонне расследован в целях выявление ошибок в процедурах и принятия мер для предотвращения подобных инцидентов в будущем.

Главной задачей Управления воздушным движением является контроль воздушного движения. В то же время управление выполняет работу по предоставлению пилотам необходимых инструкций по технике безопасности во время полета. Получение разрешения УВД обязательно перед взлетом, так как оно необходимо для безопасного взлета и посадки самолетов в аэропорту.

Отметим, что IndiGo Airlines впервые начал прямые авиарейсы по маршруту Дели-Баку-Дели с 11 августа прошлого года.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке IndiGo Suspends Pilots Of Delhi-Baku Flight due to takeoff without clearance
Версия на азербайджанском языке “IndiGo” Dehlidən Bakıya icazəsiz uçuş həyata keçirib - araşdırma başlanılıb

Самое важное

Ильхам Алиев подписал распоряжение о предоставлении президентских премий для молодежи на 2024 год
Ильхам Алиев подписал распоряжение о предоставлении президентских премий для молодежи на 2024 год
1 февраля 2024 г. 13:42
Министр: В Турции обучаются около 35 тыс. азербайджанских студентов
Министр: В Турции обучаются около 35 тыс. азербайджанских студентов
29 января 2024 г. 17:00
Назначен новый председатель Управления Приморского бульвара
Назначен новый председатель Управления Приморского бульвара
29 января 2024 г. 15:54
Президент Ильхам Алиев принял Хулуси Акара
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял Хулуси Акара
29 января 2024 г. 14:50
Посол в РФ: В ближайшие три года в Карабах и Восточный Зангезур вернутся 100 тыс. человек
Посол в РФ: В ближайшие три года в Карабах и Восточный Зангезур вернутся 100 тыс. человек
27 января 2024 г. 08:11
В Шуше, Ханкенди, Суговушане и Агалы пройдет exit-poll
В Шуше, Ханкенди, Суговушане и Агалы пройдет exit-poll
26 января 2024 г. 16:54
ЦИК одобрила аккредитацию трех организаций на проведение exit-poll
ЦИК одобрила аккредитацию трех организаций на проведение exit-poll
26 января 2024 г. 16:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi