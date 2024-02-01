Авиакомпания IndiGo выполнила рейс из Дели в Баку без необходимого разрешения

Пилоты индийской авиакомпании IndiGo Airlines 28 января выполнили рейс 6E 1803 Дели-Баку без соответствующего разрешения Управления воздушным движением (УВД).

Пилоты индийской авиакомпании IndiGo Airlines 28 января выполнили рейс 6E 1803 Дели-Баку без соответствующего разрешения Управления воздушным движением (УВД).

Как сообщает Report со ссылкой на индийскую прессу, оба пилота воздушного судна временно отстранены до завершения расследования инцидента.

Хотя Управление воздушным движением приняло решение об ожидании, пилоты проигнорировали его и выполнили перелет без разрешения.

В Главном управлении гражданской авиации (DGCA) при Министерстве гражданской авиации Индии заявили, что вопрос будет всесторонне расследован в целях выявление ошибок в процедурах и принятия мер для предотвращения подобных инцидентов в будущем.

Главной задачей Управления воздушным движением является контроль воздушного движения. В то же время управление выполняет работу по предоставлению пилотам необходимых инструкций по технике безопасности во время полета. Получение разрешения УВД обязательно перед взлетом, так как оно необходимо для безопасного взлета и посадки самолетов в аэропорту.

Отметим, что IndiGo Airlines впервые начал прямые авиарейсы по маршруту Дели-Баку-Дели с 11 августа прошлого года.