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Авиакомпания flydubai вернет на рейсы самолеты с креслами-кроватями

Авиакомпания flydubai вернет на рейсы самолеты с креслами-кроватями Первый коммерческий полет с пассажирами авиалайнер совершит из Дубая в пакистанский город Сиалкот
Инфраструктура
5 апреля 2021 г. 09:56
Авиакомпания flydubai вернет на рейсы самолеты с креслами-кроватями

Авиакомпания flydubai 8 апреля вернет на свои маршруты самолеты Boeing 737 MAX с креслами-кроватями. Первый коммерческий полет с пассажирами авиалайнер совершит из Дубая в пакистанский город Сиалкот.

Как передает Report со ссылкой на avianews.com, постепенно flydubai выведет Boeing 737 MAX на другие направления своей маршрутной сети. Ранее такие авиалайнеры совершали полеты из Дубая в Киев.

Сейчас во флоте flydubai находятся 14 Boeing 737 MAX. К полетам готовы уже пять самолетов: четыре 737 MAX 8 и один 737 MAX 9.

Чтобы вернуть воздушные суда на коммерческие маршруты, в них обновили систему улучшения характеристик маневрирования MCAS, некорректная работа которой привела к двум крушениям в Индонезии и Эфиопии в 2018 и 2019 годах.

Также на авиалайнерах переложили проводку для предотвращения возможности короткого замыкания, проверили на наличие посторонних предметов после 2-летней консервации и выполнили тестовый полет.

Дополнительно пилоты прошли специальное обучение, чтобы знать, как действовать на случай возникновения внештатных ситуаций.

Салоны бизнес-класса Boeing 737 MAX flydubai оснащены креслами, которые раскладываются в горизонтальные кровати.

Это позволяет авиакомпании предложить пассажирам сервис, который ранее можно было получить только на широкофюзеляжных самолетах.

В эконом-классе расположены новые тонкие кресла. В них вмонтированы сенсорные экраны развлекательной системы с HD-разрешением.

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