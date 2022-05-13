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Авиакомпания Emirates планирует ввести оплату в биткоинах

Авиакомпания Emirates планирует ввести оплату в биткоинах Авиакомпания Emirates из ОАЭ планирует сделать возможным оплату ее услуг в биткоинах.
Инфраструктура
13 мая 2022 г. 15:05
Авиакомпания Emirates планирует ввести оплату в биткоинах

Авиакомпания Emirates из ОАЭ планирует сделать возможным оплату ее услуг в биткоинах.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило издание Arab News со ссылкой на главного операционного директора компании Адель Ахмеда ар-Редха.

"Emirates скоро начнет принимать биткоины в качестве оплаты платежей", - отметил он. Кроме того, авиакомпания добавит на свой сайт собственные NFT-токены.

По словам ар-Редха, авиакомпании, возможно, придется нанять сотрудников для помощи в создании приложений, которые отслеживают потребности клиентов.

Он не указал, когда авиакомпания планирует запустить платежный сервис в биткоинах.

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Версия на английском языке UAE’s Emirates Airline set to use 'Bitcoin as a Payment Service'

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