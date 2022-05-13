Авиакомпания Emirates планирует ввести оплату в биткоинах

Авиакомпания Emirates из ОАЭ планирует сделать возможным оплату ее услуг в биткоинах.
Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило издание Arab News со ссылкой на главного операционного директора компании Адель Ахмеда ар-Редха.
"Emirates скоро начнет принимать биткоины в качестве оплаты платежей", - отметил он. Кроме того, авиакомпания добавит на свой сайт собственные NFT-токены.
По словам ар-Редха, авиакомпании, возможно, придется нанять сотрудников для помощи в создании приложений, которые отслеживают потребности клиентов.
Он не указал, когда авиакомпания планирует запустить платежный сервис в биткоинах.