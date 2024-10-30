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Авиакомпания Emirates объявила о возобновлении рейсов в Иран

Авиакомпания Emirates объявила о возобновлении рейсов в Иран Крупнейшая эмиратская авиакомпания Emirates возобновит выполнение рейсов в Иран с 31 октября.
Инфраструктура
30 октября 2024 г. 11:54
Авиакомпания Emirates объявила о возобновлении рейсов в Иран

Крупнейшая эмиратская авиакомпания Emirates возобновит выполнение рейсов в Иран с 31 октября.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте авиаперевозчика.

Emirates приостанавливала полеты в Иран после атаки Тегерана на Израиль с применением ракет и беспилотников 1 октября.

"Emirates возобновляет рейсы в/из Ирана (Тегеран) с 31 октября", - говорится в заявлении на сайте авиакомпании.

При этом авиакомпания продлила приостановку рейсов в Багдад до 14 ноября включительно, отметив, что данное направление обслуживается аффилированной с Emirates бюджетной авиакомпанией flydubai.

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Версия на азербайджанском языке “Emirates” İrana uçuşları bərpa edir
Версия на английском языке Emirates airlines announces resumption of flights to Iran

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