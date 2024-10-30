Авиакомпания Emirates объявила о возобновлении рейсов в Иран

Крупнейшая эмиратская авиакомпания Emirates возобновит выполнение рейсов в Иран с 31 октября.
Как передает Report, об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте авиаперевозчика.
Emirates приостанавливала полеты в Иран после атаки Тегерана на Израиль с применением ракет и беспилотников 1 октября.
"Emirates возобновляет рейсы в/из Ирана (Тегеран) с 31 октября", - говорится в заявлении на сайте авиакомпании.
При этом авиакомпания продлила приостановку рейсов в Багдад до 14 ноября включительно, отметив, что данное направление обслуживается аффилированной с Emirates бюджетной авиакомпанией flydubai.