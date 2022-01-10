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Авиакомпания Buta Airways возобновляет полеты из Баку в Казань и Уфу

Авиакомпания Buta Airways возобновляет полеты из Баку в Казань и Уфу Сразу два российских города появятся в марте на карте маршрутов Buta Airways. Авиаперевозчик объявил об открытии специальных рейсов из Международного аэропорта Гейдар Алиев по двум направлениям – в Казань и Уфу.
Инфраструктура
10 января 2022 г. 16:35
Авиакомпания Buta Airways возобновляет полеты из Баку в Казань и Уфу

Сразу два российских города появятся в марте на карте маршрутов Buta Airways. Авиаперевозчик объявил об открытии специальных рейсов из Международного аэропорта Гейдар Алиев по двум направлениям – в Казань и Уфу.

Об этом сообщает Report со ссылкой на авиакомпанию.

Оба рейса будут выполняться два раза в неделю. Полеты по маршруту Баку-Казань-Баку стартуют 16 марта, перелеты будут осуществляться по средам и субботам. Рейсы по направлению Баку-Уфа-Баку начнутся 17 марта и будут выполняться по четвергам и воскресеньям.

В связи с введенными ограничениями и правилами эпидемиологической ситуации в стране, авиакомпания предлагает билеты только по двум тарифам – «Стандарт» и «Супер». В оба тарифа включены бесплатные опции выбора места и регистрации в аэропорту.

Билеты на эти рейсы доступны на официальном сайте перевозчика (по тарифам «Супер» и «Стандарт»), а также в аккредитованных агентствах авиакомпании (только по тарифу «Супер»).

Стоимость авиабилетов начинается с 55 евро.

Указанные рейсы в период пандемии обслуживаются в Терминале 1 Международного аэропорта Гейдар Алиев как на вылет, так и на прилет.

К перевозке будут приниматься те категории пассажиров, кому разрешен перелет в условиях действующих эпидемиологических ограничений.

Граждане Азербайджана, планирующие путешествие в Россию, должны иметь право въезда на территорию этой страны. Все пассажиры, улетающие этими рейсами, должны скачать на свои смартфоны мобильное приложение «Путешествую без COVID-19». В приложение следует загрузить скан своего паспорта, а также результат ПЦР-тестирования на COVID-19. С другими правилами въезда в Россию в период пандемии можно ознакомиться на сайте авиакомпании по ссылке.

Со списком клиник в Азербайджане, в которых можно сдать тест на COVID-19, можно ознакомиться на официальном сайте авиакомпании.

При вылете из городов России в Азербайджан тестирование на COVID-19 можно пройти в любой аккредитованной государством клинике или лаборатории, которая берет анализ методом ПЦР-тестирования. На справке рекомендуется иметь QR-код, подтверждающий ее подлинность. Это ускорит прохождение формальных процедур в аэропорту.

Результаты теста на COVID-19 должны быть действительны в течение 72 часов до вылета рейса.

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Версия на английском языке Buta Airways to resume flights from Baku to Kazan and Ufa
Версия на азербайджанском языке “Buta Airways” Bakıdan Kazan və Ufaya uçuşları bərpa edir

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