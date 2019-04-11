Smartavia начинает полеты в Азербайджан

Авиакомпания Smartavia (торговая марка авиакомпании «Нордавиа») с лета планирует совершать полеты из России в Азербайджан.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сказала журналистам коммерческий директор Smartavia Светлана Родионова.

«В летнем расписании авиакомпания будет выполнять полеты по более чем 60 маршрутам, причем по 18 авиакомпания будет летать из «Пулково». Предполагаются и новые и старые направления. Планируются рейсы и в Азербайджан. Мы будем наращивать частоту полетов в Тбилиси и Батуми. Из «Пулково» будут рейсы в Ростов и Уфу. Вторым базовым аэропортом для нас является «Домодедово» - 16 маршрутов. Новые направления – Владикавказ, Минеральные воды, Геленджик", - сказала С.Родионова.

По ее словам, авиакомпания также, в рамках своей маршрутной сети, свяжет Симферополь, Анапу и Сочи с другими городами России. "Кроме того, авиакомпания планирует летать и в Турцию», - отметила коммерческий директор авиакомпании.

Отметим, что в 2018 году "Нордавиа" перевезла в «Пулково» 648 тыс пассажиров, это на 35% больше, чем в 2017 году.